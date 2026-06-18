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ЄС веде неофіційні перемовини з Кремлем щодо війни в Україні — Bloomberg, Reuters
08:46 18.06.2026 |
Голова Європейської ради Антоніу Кошта «встановив короткострокові контакти на дипломатичному рівні» з російським керівництвом, щоб налагодити діалог Брюсселя та Москви на тему припинення війни в Україні, пишуть Reuters із посиланням на європейського чиновника та Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
«По суті нічого не обговорювалося. Але в будь-якому майбутньому сценарії ЄС має специфічні інтереси, які необхідно буде захищати, тому важливо мати налагоджені дипломатичні канали з Росією», - сказав співрозмовник Reuters.
Раніше європейські країни розпочали обговорювати кандидатуру спеціального посланця для переговорів із Москвою у рамках мирного врегулювання війни Росії проти України.
Наприкінці травня видання Politico повідомляло, що такими переговорниками могли б стати Антоніу Кошта, експрезидент Фінляндії Саулі Нійністе, нинішній фінський президент Александр Стубб, колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель та колишній прем'єр Італії Маріо Драгі. Російський президент Володимир Путін пропонував на цю посаду колишнього німецького канцлера Ґергарда Шредера.
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|ЄС веде неофіційні перемовини з Кремлем щодо війни в Україні — Bloomberg, Reuters
Голова Європейської ради Антоніу Кошта «встановив короткострокові контакти на дипломатичному рівні» з російським керівництвом, щоб налагодити діалог Брюсселя та Москви на тему припинення війни в Україні, пишуть Reuters із посиланням на європейського чиновника та Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
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