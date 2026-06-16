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Підтримка на зиму буде: Зеленський розраховує на допомогу G7 у разі затяжної війни
18:01 16.06.2026 |
Президент Володимир Зеленський розповів, що країни Групи семи допоможуть Україні пройти наступну зиму, якщо війна з Росією продовжиться.
Як повідомляє "Європейська правда", про це президент сказав у аудіокоментарі журналістам у вівторок.
Президент розповів про основні теми, які обговорювались у рамках саміту G7 на сесії, присвяченій російсько-українській війні. Зеленський долучився до цієї панелі. За його словами, на зустрічі йшлося про енергетичний пакет напередодні зими.
"Ми говорили про енергетичний пакет, і тут президент Франції піднімав це питання. Ми всі розуміємо, і Урсула (фон дер Ляєн), і Антоніу (Кошта) - треба додаткові кошти, щоб фізично закрити наші об'єкти. (Потрібна) ППО, про це я сказав. Дизель, газ, бензин - те, що нам потрібно на зиму, якщо до цього не закінчиться війна і буде дефіцит. Всі партнери будуть підтримувати", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що у деталях повідомив партнерам про зимовий пакет, якого потребує Україна.
"Всі країни сказали: будуть нас підтримувати. І Японія, і Німеччина, і всі інші учасники, які були сьогодні на саміті", - зазначив президент.
Також, за словами Зеленського, окремо Франція сказала, що розуміє всі небезпечні удари РФ дронами і відбудує пошкоджений саркофаг в Чорнобилі.
Зеленський також розповів, що під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 обговорив отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.
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