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Зеленський, Трамп і Макрон провели тристоронні переговори під час саміту G7
15:25 16.06.2026 |
Президент Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та президент Франції Емманюель Макрон у вівторок у кулуарах саміту G7 у Франції провели тристоронню зустріч.
Про це стало відомо виданню The Kyiv Independent від трьох осіб, обізнаних з перемовинами, повідомляє "Європейська правда".
Ця зустріч стала першою особистою зустріччю Зеленського та Трампа за майже чотири місяці.
Зараз троє лідерів беруть участь у спільній робочій сесії з іншими лідерами G7, де центральною темою обговорення є війна Росії проти України.
При цьому західні ЗМІ повідомляють, що іншим лідерам довелось майже годину очікувати, перш ніж Зеленський, Макрон і Трамп увійшли до зали.
Зустріч відбулася на тлі посилення тиску України на Росію з метою проведення прямих переговорів Путіна із Зеленським.
Мирні переговори за посередництва США фактично заморожені з лютого. З того часу увага Вашингтона переключилася на війну з Іраном.
Також повідомляли, що Макрон провів коротку двосторонню зустріч із Зеленським перед головним засіданням саміту G7.
За даними The Guardian, Макрон запитав у Зеленського, чи "організовано у вас двосторонню зустріч... з президентом Трампом", після чого запропонував "її влаштувати".
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