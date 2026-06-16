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АНАЛІТИКА

Зеленський звернувся до Трампа з ідеєю переговорів із Путіним на території США

Президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом США Дональдом Трампом говорив про можливість проведення тристоронніх перемовин із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це Зеленський повідомив 15 червня у зверненні до Міжурядової конференції Європейського Союзу.

Він нагадав, що Україна раніше вже пропонувала Путіну зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни, проте той "цього не хоче".


Зеленcький: Путіну було би значно складніше відмовити Трампу

"Ми обговорювали зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях (саміту. - Ред.) G7 за участю всіх демократичних держав. Путін цього не хоче. Учора ми обговорили з президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні президенту Трампу", - зазначив Зеленський.

Він додав: "Побачимо, що з цього вийде. Якщо Росія відмовиться і від цього шансу, буде потрібен додатковий тиск".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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