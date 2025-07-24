Зеленський обговорив з головою МЗС Ізраїлю посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, який приїхав до України з візитом, повідомляє пресслужба голови держави.

"Під час зустрічі йшлося про економічну та оборонну співпрацю. Зокрема, обговорили посилення української ППО та можливості для спільного виробництва зброї. Сторони приділили окрему увагу санкціям проти Росії та важливості збільшення тиску на РФ", - вказується у повідомленні.

Зеленський і Саар також обговорили гуманітарну підтримку. Президент подякував за рішення Ізраїлю надати Україні допомогу на $1,2 млн, яка охоплюватиме системи водопостачання для південних регіонів, та акцентував на потребі в обладнанні для гуманітарного розмінування.

Саар в свою чергу відзначив стійкість українського народу в боротьбі проти російської агресії та наголосив на тому, що Ізраїль зацікавлений у зміцненні відносин з Україною.

"Ми знаємо, що Україна переживає складні часи впродовж цієї війни. Ми друзі. Ми приїхали, щоб зміцнити відносини в усіх напрямах. Сподіваюся, ми зробимо ці відносини міцнішими. І це також важливо для нас", - сказав він.