Чеська ініціатива «Подарунок для путіна» зібрала кошти на шість гаубиць для ЗСУ

Чеська громадська ініціатива «Подарунок для путіна» зібрала 60 мільйонів чеських крон (понад 2,4 мільйона євро) на закупівлю шести гаубиць для ЗСУ.

Про це повідомив організатор ініціативи Мартін Ондрачек, пише Radio Prague International.

На зібрані гроші придбають шість нових гаубиць Д-30.

Ініціатива «Подарунок для путіна» хоче символічно вшанувати пам'ять героїв чехословацької історії, тож кожну з гаубиць буде названо на честь одного з героїв Другої світової війни.

Ондрачек розповів, що одна з гаубиць отримала ім'я «Йозеф» На честь Йозефа Машина, члена групи Спротиву «Три королі». Інші названі на честь учасників замаху на Гейдриха Яна Кубіша та Йозефа Габчика, а також на честь видатного чеського льотчика Карела Куттельвашера, який воював під час Другої світової війни у Королівських ВПС.

Збір коштів на гаубиці розпочався у листопаді минулого року. Тоді ж ініціатива оголосила про новий збір коштів на закупівлю 500 безпілотників із боєприпасами та системами управління на суму 12,5 мільйонів чеських крон (501 тисяча євро).

З моменту запуску проєкту у травні 2022 року під час кількох зборів «Подарунок для путіна» зібрав на зброю та інше військове обладнання для України вже понад мільярд чеських крон.

З початку цього року ініціатива вже зібрала 120 мільйонів крон, що більше, ніж за аналогічний період минулого та позаминулого років. Мартін Ондрачек пояснює це тим, що тривалість війни й кількість жертв посилюють готовність багатьох чехів робити внески.