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АНАЛІТИКА

Італія не планує купувати у США озброєння для України, але має намір забезпечити логістику

 

Італія не планує купувати у Сполучених Штатів озброєння для передачі його Україні, але працює над питаннями логістики виділеної допомоги, повідомляє La Stampa.

Джерела в італійському уряді зазначають, що не планують купувати в США озброєння та передавати його Україні. "Не лише тому, що системи озброєння, які вже продані Києву, базуються на інших технологічних конфігураціях (Samp-T італо-французького виробництва), але перш за все тому, що - на відміну від Німеччини - Італія практично не має фінансового простору для такої операції", - йдеться у повідомленні на сайті видання у середу.

Зазначається, що єдиними запланованими закупівлями зброї Італією у Сполучених Штатів є стара партія F-35, яка вже запланована на наступне десятиліття.

"Відмова Італії не має на меті дистанціюватися від Сполучених Штатів чи їхньої підтримки України, а радше є запрошенням знайти інші способи задовольнити Трампа", - йдеться у матеріалі з посиланням на Міноборони країни.

За словами представників італійського уряду, наразі єдиний офіційний запит Альянсу до європейських країн стосується їхньої готовності займатися логістикою транспортування зброї, наданої США, до України. Цей кейс зараз обговорюється Міністерством оборони Італії. Поки незрозуміло, про які саме зобов'язання йде мова.

Як повідомлялося, наразі Трамп змінив своє рішення щодо військової допомоги України, зокрема, він заявив, що США відправлять Україні Patriot, а платити за них будуть країни ЄС. Проте Франція вирішила не долучатися до ініціативи із закупівлі американських систем, Угорщина також відмовилася брати участь у спільних фінансуваннях американської зброї для України - не надаватиме ні грошей, ні озброєння.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Італія, США
 

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