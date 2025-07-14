Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Італія надасть Україні 32,5 млн євро на відновлення культурної спадщини Одещини - Мінкультури

 

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та віцепрем'єр-міністр - міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підписали грантову угоду на 32,5 млн євро безповоротної допомоги на відновлення культурної спадщини Одеської області.

"10 липня в Римі, у межах Конференції з питань відновлення України (URC2025), підписано грантову угоду між урядом України та урядом Італійської Республіки щодо реалізації програми "Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону". Згідно з домовленостями, уряд Італії надасть Україні 32,5 млн євро безповоротної допомоги на реалізацію програми", - йдеться в повідомленні Міністерства культури і стратегічних комунікацій.

Зазначається, що програма передбачає фінансування реставрації знакових об'єктів культурної спадщини Одеси, які зазнали пошкоджень унаслідок збройної агресії російської федерації.

Зокрема, серед них - пам'ятки національного значення, що перебувають в управлінні Одеської обласної військової адміністрації та Одеської міської ради.

Повідомляється, що грант реалізовуватиметься через Італійське агентство з розвитку співробітництва (AICS) під координацією МЗС Італії (MAECI) та у співпраці з Мінкультури України, Міністерством розвитку громад та територій України, Одеською обласною військовою адміністрацією та Одеською міською радою.

Зазначається, що фінансування буде спрямовано на реставрацію шести пам'яток архітектури Одеси: Одеський національний художній музей; Одеський музей Західного і Східного мистецтва; Одеська обласна філармонія імені Давида Ойстраха; Одеський літературний музей; Будинок Зонтага; Палац Одружень.

"Угода передбачатиме проведення комплексних реставраційних робіт, підвищення рівня безпеки та енергоефективності будівель, адаптацію до потреб маломобільних груп населення, а також оновлення інженерної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Також, окрім реконструкції пам'яток планується створення Одеського центру управління спадщиною ЮНЕСКО - управлінського та ресурсного центру, присвяченого координації та збереженню спадщини Одеси, внесеної до списку ЮНЕСКО.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Італія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7842
  0,0390
 0,09
EUR
 1
 48,8416
  0,1334
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3819  0,03 0,07 41,9646  0,02 0,04
EUR 48,5415  0,05 0,11 49,2373  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на 11.07.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,01 0,02 41,7850  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес