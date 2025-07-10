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Чехія цього року підготує вісім українських пілотів на винищувачах F-16
09:27 10.07.2025 |
Уряд Чехії затвердив програму підготовки українських льотчиків на винищувачах F-16.
Як повідомляє пресслужба Міноборони Чехії, програма передбачатиме 150 годин льотної підготовки вартістю приблизно 32 мільйони чеських крон. Очікується, що цього року буде підготовлено до восьми українських пілотів.
«Пілоти будуть навчатися на літаках F-16, яких чеська армія не має на озброєнні, але українська сторона висловила зацікавленість також у навчанні на тренажерах і дозвукових літаках L-39», - йдеться в повідомленні.
Як заявив директор держпідприємства LOM Praha Їржі Протіва, підготовка українських пілотів у навчальному центрі льотної підготовки LOM - це не лише професійний виклик, а й вияв активної участі у підтримці України та солідарності.
«Ми маємо можливості, знання та досвід, і у співпраці з армією Чеської Республіки ми готові запропонувати їх там, де вони справді потрібні», - додав він.
Зазначається, що усі витрати чеської сторони на забезпечення навчання будуть покриті із затвердженого бюджету Міноборони Чехії.
Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки. Про прибуття перших винищувачів F-16 стало відомо на початку серпня 2024 року - їх показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ.
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