Фінансові новини
- |
- 08.07.25
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд ще не повідомив офіційно комісію з добору директора БЕБ про своє рішення щодо його призначення
13:22 08.07.2025 |
Комісія з добору Директора Бюро економічної безпеки України очікує офіційного повідомлення від уряду щодо рішення про призначення директора бюро.
Про це комісія з добору директора БЕБ України повідомила у Facebook.
"Комісія дізналася про публікацію в телеграм-каналі "Уряд online" щодо рішення Кабінету Міністрів України у контексті процесу відбору директора БЕБ. Наразі конкурсна комісія все ще очікує офіційного повідомлення та обґрунтування від Кабінету Міністрів з цього приводу", - говориться у повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України не затвердив Олександра Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України. І повідомив у Telegram, що звернеться до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть критеріям безпеки.
Уряд зазначив, що вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ провело обшук у «слуги народу» Каптєлова через майно його дружини у Москві
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон заявив про надання Україні додаткової зброї за вказівкою Трампа
|США відправлять більше зброї Україні для оборони, - Трамп
|Кабмін відмовився призначити переможця конкурсу новим директором БЕБ: просять інші кандидатури
|Уряд змінив правила перевезення домашніх тварин у автобусах і таксі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|НАБУ провело обшук у «слуги народу» Каптєлова через майно його дружини у Москві
|Уряд ще не повідомив офіційно комісію з добору директора БЕБ про своє рішення щодо його призначення
|Євросоюз терміново шукає мільярди для України на наступний рік, обговорюють три варіанти, – FT
|Фон дер Ляєн: ми не можемо прийняти, що Китай сприяє воєнній економіці Росії
|З початку року майже 30 наземних роботів допущено до експлуатації у військо
|ЗМІ: Трамп сказав Зеленському, що зупинка допомоги сталася не за його рішенням
Бізнес
|Google додає кастомізовані чати Gemini у сервіси Workspace
|Безпрецедентна подія: Мега-популярна гра Sony вийде на Xbox, і нею стане Helldivers 2
|Майже 3 мільйони балів: Red Magic 10S Pro+ очолив червневий рейтинг AnTuTu найпродуктивніших Android-смартфонів
|Штучний інтелект їсть мегавати: дата-центри Google споживають рекордну кількість електроенергії
|Reuters: авіаційні крісла стали вузьким місцем у виробництві літаків
|Як старі акумулятори від електромобілів стають мікро-мережами - новий бізнес від Redwood Materials
|Гендиректор Intel хоче відмовитися від виробничого процесу, що коштував компанії мільярди