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АНАЛІТИКА

Уряд ще не повідомив офіційно комісію з добору директора БЕБ про своє рішення щодо його призначення

13:22 08.07.2025 |

Політика

 Олександр Цивінський

Комісія з добору Директора Бюро економічної безпеки України очікує офіційного повідомлення від уряду щодо рішення про призначення директора бюро.

Про це комісія з добору директора БЕБ України повідомила у Facebook.

"Комісія дізналася про публікацію в телеграм-каналі "Уряд online" щодо рішення Кабінету Міністрів України у контексті процесу відбору директора БЕБ. Наразі конкурсна комісія все ще очікує офіційного повідомлення та обґрунтування від Кабінету Міністрів з цього приводу", - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України не затвердив Олександра Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України. І повідомив у Telegram, що звернеться до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть критеріям безпеки.

Уряд зазначив, що вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки.

За матеріалами: Економічна правда
 

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