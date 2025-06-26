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Мелоні на зустрічі з Трампом: Рішучість щодо Ірану потрібно проявити й щодо війни в Україні
08:59 26.06.2025 |
Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом сказала йому, що рішучість, яку проявила Америка щодо Ірану, також має бути продемонстрована щодо війни в Україні.
Про це вона розповіла на пресконференції після завершення саміту НАТО, цитує її il Giornale.
Мелоні зазначили, що «безумовно слід привітати початок перемир'я у війні між Ізраїлем та Іраном», втім зазначила, що рішучість потрібно також проявити щодо України та Гази.
«Президенту Дональду Трампу я сказала, що ж рішучість [яка була проявлена у війні між Ізраїлем та Іраном], потрібно проявити щодо двох інших перемир'їв: в Україні, де росія не хоче робити кроків назустріч, і в Газі, де ситуація є нестерпною», - сказала прем'єрка Італії.
Зазначимо, що перед поїздкою на саміт НАТО у Гаазі Джорджа Мелоні заявила, що не слід повʼязувати зростання нестабільності у світі з кроками Дональда Трампа на посаді президента США.
Вона також коментувала події на Близькому Сході, зазначивши, що «ситуація стала складнішою», оскільки Іран порушив перемир'я, оголошене Трампом, й атакував Ізраїль.
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