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АНАЛІТИКА

Мелоні і Макрон запевнили Україну у своїй "непохитній" підтримці на тлі розбіжностей

 

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Емманюель Макрон запевнили у своїй "непохитній" підтримці України, називаючи її необхідною для досягнення "справедливого і довготривалого вирішення" розв'язаної РФ війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Мелоні прийняла Макрона в Римі у вівторок. Цю зустріч багато хто сприйняв як ознаку дипломатичного зближення на тлі інформації про суперечки між лідерами з низки питань, зокрема щодо України.

Після тригодинної дискусії Макрон і Мелоні оприлюднили спільну заяву, в якій запевнили у своїй "непохитній" підтримці України.

Перед зустріччю Єлисейський палац заявив, що між Макроном і Мелоні є питання, які потребують уточнення, зокрема щодо підтримки України.

У заяві також наголошувалося на необхідності "амбітних змін у масштабах" європейської оборони, і додавалося, що обидва лідери також обговорили такі теми, як ситуація на Близькому Сході та європейська співпраця у сфері міграційної політики.

Зустріч у резиденції італійського уряду була розцінена як дипломатичне перезавантаження між Парижем і Римом, хоча обидві сторони підкреслили, що між ними ніколи не було холодної війни.

Італійська лідерка заявила минулого тижня, що вони з Макроном мають багато спільного, але також і відмінного. Вона сказала, що важливо розмовляти, навіть незважаючи на розбіжності.

Відносини між ними останнім часом здавалися напруженими. У Римі викликала роздратування поїздка Макрона до Києва з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єром Польщі Дональдом Туском і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, оскільки Мелоні не поїхала.

У "коаліції рішучих", ініційованій Макроном для підтримки України після припинення вогню, позиції лідерів розходяться: Італія виступає категорично проти відправки в Україну військ.

Стратегії двох лідерів також відрізняються у ставленні до президента США Дональда Трампа: Рим зосереджується на близькості та посередництві, тоді як Париж наголошує на європейській незалежності.

ЗМІ раніше повідомляли, що німецький канцлер Фрідріх Мерц спробував владнати гостру дипломатичну суперечку між Римом і Парижем через те, що Мелоні не долучили до групи європейських лідерів, які координують дії з Білим домом щодо України.

Мерц зустрівся з Мелоні перед інавгураційною месою Папи Лева XIV і спробував заспокоїти напруженість, заявивши, що Італія "повинна відігравати роль" у всіх європейських мирних ініціативах в Україні.
 

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