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АНАЛІТИКА

Посланець Трампа: у Стамбул прибудуть і представники Німеччини, Франції та Британії

 

Спецпосланець президента США у питаннях України Кіт Келлог заявив, що на зустрічі у Стамбулі 2 червня мають бути присутні безпекові радники Німеччини, Франції та Великої Британії.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News, передає "Європейська правда".

"Коли ми прибудемо до Стамбула наступного тижня, ми сядемо за стіл переговорів і обговоримо: який вигляд це має мати. І з нами будуть безпекові радники з Німеччини, Франції і Британії. Коли ми були в Лондоні, саме вони допомогли нам сформувати умови щодо України. Вони також будуть там і висловлять свою думку", - сказав Келлог.

Він також заявив, що радить Україні не відмовлятися від перемовин з Росією у Стамбулі.
 

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