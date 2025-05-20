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АНАЛІТИКА

Італія надасть Україні ще одну систему ППО SAMP/T

 

Італія передасть Україні третю систему протиповітряної та протиракетної оборони SAMP/T у межах нового пакета військової допомоги.

Одинадцятий пакет військової допомоги включає також 400 гусеничних машин M113, боєприпаси та супутникову підтримку для моніторингу пересування російських військ у координації з НАТО.

SAMP/T — одна з найефективніших систем для протидії ракетним загрозам. Її сучасна версія з ракетами Aster 30 Block 1 здатна перехоплювати аеродинамічні цілі на відстані до 120 км, а також балістичні ракети з дальністю до 600 км на відстані до 30 км і на висоті до 25 км.

Це вже третя система такого типу, яку отримає Україна. Перша була передана спільно Францією та Італією у 2023 році. Друга - без участі Франції - була включена до італійського пакета навесні 2024 року та розгорнута восени. З урахуванням попереднього досвіду очікується, що третя система прибуде до України восени 2025 року.

Італійський варіант SAMP/T встановлений на базі вантажівок Iveco M320 або ACTL HD8. У батарею входять чотири самохідні пускові установки, самохідна радіолокаційна станція та пункт управління.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Італія
 

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