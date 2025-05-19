Посол Німеччини зустрівся з дипрадником Порошенка, у якого був обшук

Посол Німеччини Мартін Єгер зустрівся з дипломатичним радником лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка Костянтином Єлісєєвим, до якого минулого тижня приходили з обшуками, та нагадав про важливість верховенства права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посол повідомив у своєму X.

Мартін Єгер опублікував фото зустрічі з Єлісєєвим, зазначивши, що він є "вартим довіри партнером і другом".

"Ми говорили про важливість верховенства права і основоположних принципів ЄС у контексті переговорів про вступ України до ЄС", - написав посол.

Нагадаємо, кілька днів тому до Костянтина Єлісєєва приходили з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань у межах кримінального провадження щодо так званих Харківських угод.

Єлісєєв є дипломатичним радником п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, а за його президентства був заступником керівника Адміністрації президента. Перед тим Єлісєєв був постпредом України при ЄС і членом делегації у переговорах щодо Угоди про асоціацію.