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Посол Німеччини зустрівся з дипрадником Порошенка, у якого був обшук
14:08 19.05.2025 |
Посол Німеччини Мартін Єгер зустрівся з дипломатичним радником лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка Костянтином Єлісєєвим, до якого минулого тижня приходили з обшуками, та нагадав про важливість верховенства права.
Як повідомляє "Європейська правда", про це посол повідомив у своєму X.
Мартін Єгер опублікував фото зустрічі з Єлісєєвим, зазначивши, що він є "вартим довіри партнером і другом".
"Ми говорили про важливість верховенства права і основоположних принципів ЄС у контексті переговорів про вступ України до ЄС", - написав посол.
Нагадаємо, кілька днів тому до Костянтина Єлісєєва приходили з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань у межах кримінального провадження щодо так званих Харківських угод.
Єлісєєв є дипломатичним радником п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, а за його президентства був заступником керівника Адміністрації президента. Перед тим Єлісєєв був постпредом України при ЄС і членом делегації у переговорах щодо Угоди про асоціацію.
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