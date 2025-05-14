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АНАЛІТИКА

Польські війська не будуть направлені в Україну

 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спростував слова спеціального посланця США з питань України генерал Кіта Келлога про те, що після запровадження режиму припинення вогню в Україні польські війська начебто мають бути розгорнуті на захід від Дніпра поза зоною контакту, повідомляє польське видання Wprost у середу.

"Генерал Келлог, можливо, переоцінив думку, що Польща братиме участь у цій операції, якщо вона відбудеться. Але, як неодноразово зазначали міністр оборони, голова уряду та я, наша участь у цій операції не передбачатиме перебування польських солдатів на українській землі. Це буде підтримка повітряного мосту, це буде захист вузлового вузла і, перш за все, це буде захист нашого понад 600-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю для захисту військ, які прямуватимуть до України", - сказав Сікорський.

Міністр закордонних справ нагадав, що "буквально днів зо 12 тому у викривальній статті він підтвердив з трибуни Сейму, що польські солдати не їдуть в Україну". Сікорський також опублікував фрагмент запису на платформі X, в якій написав: "Припиніть маніпулювати, голова уряду, міністр оборони та я послідовно повторюємо: Польща НЕ надсилатиме польських солдатів до України".

За даними видання, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також запевняє, що жодних планів щодо відправки польських солдатів до України немає. "Немає і не буде жодних планів щодо введення військ до України. Польща несе спільну відповідальність за оборону східного флангу НАТО та за логістичну підтримку сусіда, на якого напали", - відзначив він.

Його відповідний допис в соцмережі Х із коротким коментарем "підтверджено" ретвітнув Сікорський. Наступного дня політики розширили свої слова у ЗМІ.

Пізніше глава Міністерства національної оборони пояснив, що "обговорюється роль Польщі як країни, яка забезпечує логістику та інфраструктуру можливої ​​європейської місії в Україні". Він також назвав слова Келлога "своєрідним спрощенням та підкресленням ролі Польщі в мирному процесі".

Косіняк-Камиш також висловив сподівання, що президент Польщі Анджей Дуда не змінив своєї думки з цього питання, яку висловив на Раді національної безпеки.

Як повідомлялося, Келлог у вівторок в ефірі телеканалу Fox News заявив, що Сполучені Штати обговорюють розміщення військового контингенту Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі на українській території на захід від Дніпра. "Ми говоримо про сили стійкості. Це сила, яку називають E3, але насправді це зараз E4, коли йдеться про британців, французів і німців. Насправді й про поляків. Сила на захід від річки Дніпро, що означає, що вона знаходиться поза зоною контакту", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

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