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У Білому домі відреагували на чергове «перемир'я» Путіна
17:22 28.04.2025 |
Речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала оголошення очільника Кремля Владіміра Путіна щодо "перемир′я", приуроченого до Дня перемоги.
Про це вона сказала у понеділок, 28 квітня, передає "Європейська правда".
Відповідаючи на запитання журналістів про зустріч американського президента Дональда Трампа із українським колегою Володимиром Зеленським на вихідних, Левітт заявила, що Трамп "все більше розчаровується у лідерах обох країн".
Відтак вона заявила, що лідер США "хоче постійного припинення вогню" та згадала про сьогоднішню заяву Путіна щодо "перемир'я".
"Він (Трамп) хоче побачити постійне припинення вогню. Я розумію, що сьогодні вранці Путін запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що він прагне постійного припинення вогню - спочатку, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття", - сказала вона.
За її словами, хоча Трамп "залишається оптимістом" щодо можливості укласти угоду, він також "зберігає реалістичний підхід: обом лідерам потрібно сісти за стіл переговорів, щоб знайти вихід із ситуації".
Зазначимо, 28 квітня очільник Кремля оголосив про чергове "перемир'я" в російсько-українській війні - у дні святкування в Росії Дня перемоги. Воно має стартувати з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня.
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