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АНАЛІТИКА

Мелоні після зустрічі з Зеленським: Росія має предметно продемонструвати волю до миру

 

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провели 26 квітня зустріч у Римі.

Про це йдеться у повідомленні італійського уряду, передає "Європейська правда".

Зазначається, що під час зустрічі лідери підтвердили свою підтримку зусиль президента США Дональда Трампа, спрямованих на досягнення справедливого та тривалого миру, який забезпечить майбутнє безпеки, суверенітету та свободи для України.

Мелоні від імені італійського уряду висловила співчуття жертвам нещодавніх російських атак, підтвердивши своє рішуче засудження таких дій та наголосивши на нагальній необхідності негайного та безумовного припинення вогню, а також на необхідності конкретного зобов'язання Москви розпочати мирний процес.

"Прем'єр-міністерка привітала повну готовність України до негайного припинення вогню. Тепер очікується, що Росія також предметно продемонструє свою волю до миру", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, перед похороном Папи Римського у Римі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і його американського колеги Дональда Трампа. Зустріч відбулася на тлі тиску США на Київ у процесі спроб покласти край війні РФ проти України.
Ключові теги: Італія
 

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