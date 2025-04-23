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Україна отримуватиме супутникові знімки від Японії для військової розвідки
09:29 23.04.2025 |
Японський інститут iQPS передаватиме Україні знімки з орбіти, отримані за допомогою радіолокаційної розвідки.
Як повідомляє Intelligence Online, відповідний договір підписали минулого тижня. Інститут iQPS при Університеті Кюсю вже має на орбіті п'ять супутників і планує запуск ще одного до кінця 2026 року.
Перед тим, як розпочнеться обмін знімками, сторони мають налаштувати інструменти програмування й приймання даних, що займе приблизно два-три місяці.
Це співробітництво є частиною більшої стратегії - з 2026 року Україна розроблятиме супутники разом із країнами-партнерами. У цьому ж періоді планується створення системи космічної ситуаційної обізнаності та її інтеграція в оборонні технології.
Фінальним етапом, що має бути запланований на період з 2030 по 2035 роки, є створення повноцінного супутникового угруповання (constellation) для оборонних цілей, яке надаватиме аналітику в реальному часі й буде інтегроване в міжнародні безпекові проєкти."
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