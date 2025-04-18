Рубіо, кажучи про можливий вихід США з мирного процесу, «доносить думку президента» – CNN

Держсекретар Марко Рубіо «доносить думку президента» своїми коментарями про те, що США «рухатимуться далі», якщо не вдасться припинити війну Росії в Україні, повідомило CNN джерело, знайоме з переговорами.

Характеризуючи позицію адміністрації щодо стану справ у конфлікті, джерело повідомило, що президент США Дональд Трамп «не має безмежного терпіння до того, що люди бастують і грають в ігри».

Рубіо повідомив про «розчарування» президента тим, що прогрес у миротворчості не є «таким, як він думав, на даний момент».

Джерело вказало на три зустрічі дипломатичного представника Трампа Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним, а також на численні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, на яких обговорювалося припинення війни.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий вийти з переговорного процесу через відсутність прогресу.

Рубіо повідомив, що спілкувався телефоном під час перемовин в Парижі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, і що повідомив йому про конструктивні перемовини і пропозицію Україні, яку українська команда має обговорити у найближчі дні. «Вони візьмуть кілька днів на обмірковування цього питання, і повернуться до нас на початку наступного тижня», - уточнив Рубіо щодо України.

У Парижі 17 квітня відбулися зустрічі між представниками України, Сполучених Штатів і Європи щодо завершення російсько-української війни. Як повідомив голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро, наступний раунд перемовин відбудеться в Лондоні наступного тижня.

Офіційно Москва заявляє, що прагне миру, але на своїх умовах, серед яких не лише відмова України від окупованого Криму і чотирьох областей, про незаконну анексію яких заявляє Москва, при цьому не контролюючи їх повністю, а й відмова від вступу до НАТО і, ймовірно, інші поступки.

Останнім часом президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв, що Росії необхідно переходити від слів до справи і показати своє прагнення до миру. Водночас президент США заявив, що відповідальність за війну несе не тільки президент Росії Володимир Путін, який її розв'язав, але і український лідер Володимир Зеленський і попередник Трампа на посаді президента США Джо Байден, які, на думку Трампа, нічого не зробили, щоб її уникнути.