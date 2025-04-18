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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Рубіо допустив відмову США від зусиль з досягнення миру в Україні
10:33 18.04.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачаться, що це недосяжна мета.
Про це він сказав кільком журналістам біля трапу свого літака в паризькому аеропорту Ле Бурже, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Рубіо прибув до Парижа у четвер, 17 квітня, для участі у перших дискусіях щодо України за участі американців, європейців та українців у той час, коли переговори про припинення вогню, ініційовані Вашингтоном, пробуксовують, а європейці намагаються зробити так, щоб їхні голоси були почуті.
У п'ятницю, 18 квітня, він заявив, що необхідно "визначити в найближчі дні", чи "можливий" мир в Україні, підкресливши, що "Сполучені Штати мають інші пріоритети", після зустрічей у Парижі між американцями, європейцями та українцями.
"Ми повинні визначити в найближчі дні, чи можливий (мир) чи ні, і якщо це неможливо, ми повинні рухатися далі, тому що Сполучені Штати мають інші пріоритети", - сказав він.
Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав зустрічі в Парижі в четвер, 17 квітня, дипломатичним успіхом Франції, який поєднав за одним столом американців, європейців та українців.
А спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив про "дуже продуктивні" зустрічі в Парижі та показав світлину з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та очільником Міністерства оборони Рустемом Умєровим.
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