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Чехія має ресурси на боєприпаси для України до вересня – Ліпавський
23:25 03.04.2025 |
Чехія готова щомісяця постачати боєприпаси для України до вересня, для цього наразі є необхідні кошти в рамках «чеської ініціативи», запровадженої на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це 3 березня перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів НАТО заявив очільник зовнішньополітичного відомства Чехії Ян Ліпавський.
«Нам вдалося забезпечити фінансування, завдяки якому ця ініціатива тепер має достатньо ресурсів для щомісячного постачання боєприпасів Україні до вересня. Це завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів та Данії», - повідомив Ліпавський.
За словами чеського міністра, ця ініціатива зменшує ефективність російської артилерії уп'ятеро та допомогла змінити співвідношення кількості снарядів України та Росії з 1:10 до 1:2.
Чехія з перших днів повномасштабної війни активно надає військову та фінансову допомогу Україні. За словами Яна Ліпавського, у 2024 році Чехія поставила в Україну 1,5 мільйона боєприпасів, третина з них - боєприпаси калібрів 155 та 152 міліметри.
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