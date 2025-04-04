Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чехія має ресурси на боєприпаси для України до вересня – Ліпавський

 

Чехія готова щомісяця постачати боєприпаси для України до вересня, для цього наразі є необхідні кошти в рамках «чеської ініціативи», запровадженої на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це 3 березня перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів НАТО заявив очільник зовнішньополітичного відомства Чехії Ян Ліпавський.

«Нам вдалося забезпечити фінансування, завдяки якому ця ініціатива тепер має достатньо ресурсів для щомісячного постачання боєприпасів Україні до вересня. Це завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів та Данії», - повідомив Ліпавський.

За словами чеського міністра, ця ініціатива зменшує ефективність російської артилерії уп'ятеро та допомогла змінити співвідношення кількості снарядів України та Росії з 1:10 до 1:2.

Чехія з перших днів повномасштабної війни активно надає військову та фінансову допомогу Україні. За словами Яна Ліпавського, у 2024 році Чехія поставила в Україну 1,5 мільйона боєприпасів, третина з них - боєприпаси калібрів 155 та 152 міліметри.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Чехія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3426
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 45,8531
  1,2192
 2,73

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9845  0,04 0,09 41,5928  0,02 0,05
EUR 44,6948  0,41 0,91 45,4814  0,45 0,99

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,09 0,22 41,3900  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес