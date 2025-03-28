Мелоні скептично ставиться до ідеї щодо «сил гарантування» для України

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні скептично ставиться до ідеї "сил гарантування", про розгортання яких у стратегічно важливих районах України після завершення війни напередодні говорив президент Франції Емманюель Макрон.

Про це вона заявила в інтерв'ю Financial Times, пише "Європейська правда".

На думку Мелоні, розгортання "сил гарантування" в Україні очільник Кремля Владімір Путін може сприйняти як провокацію.

"Тут треба бути обережними. Це може розглядатися більше як загроза", - сказала вона.

Водночас прем'єрка Італії знову нагадала, що виступає за поширення п'ятої статті НАТО на Україну без фактичного вступу країни до Альянсу. Мелоні переконана, що це було б "простіше та ефективніше", ніж інші пропозиції.

На запитання, чи вважає вона Росію довгостроковою загрозою, Мелоні відповіла, що "може бути".

"Але в будь-якому випадку, я вважаю, що ми повинні знайти спосіб бути готовими захистити себе від будь-якої загрози, яка може виникнути", - заявила вона.

27 березня у Парижі президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Тоді ж він додав, що робота над потенційною відправкою так званих "сил гарантування" в Україну триває.

Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Раніше повідомляли, що у Франції допускають розміщення європейських миротворчих сил в Україні на відстані від лінії фронту, одним з варіантів є розгортання вздовж лінії Дніпра.