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АНАЛІТИКА

Зеленський: один із пунктів домовленостей РФ і США є послабленням антиросійських санкцій

 

Україна вважає згоду США допомогти Росії з доступом її сільськогосподарської продукції та добрив на світовий ринок послабленням антиросійських санкцій.

Про це під час спілкування з журналістами у вівторок повідомив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

Зазначимо, пункт про таку допомогу Росії з боку США міститься у заяві Сполучених Штатів після переговорів американської сторони з російською в Саудівській Аравії. Зокрема, у заяві зазначається, що США "допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив".

Після переговорів США з Україною та окремо з Росією в Ер-Ріяді американська адміністрація випустила дві майже ідентичні заяви - за винятком п'ятого пункту, що присвячений російській агропродукції та добривам. У заяві щодо переговорів з Україною цей пункт відсутній.

Президент Зеленський пояснив, що заяви відрізняються, оскільки Україна не могла погодитись на таку поступку Росії. "Цього в адженді до зустрічі не було. Русскі, наскільки нам відомо, підняли питання щодо допомоги американської сторони русскім щодо транспортування їх агропродукції... Ми на це не пішли, щоб це було в нашому загальному документі", - сказав глава держави.

Він додав, що це "послаблення позицій і послаблення санкцій". Водночас президент зауважив, що Україна не знає деталей цього пункту, оскільки українські представники не були присутні на американсько-російській зустрічі.

"Умєров зі мною зв'язувався. Я сказав, що це не є обговоренням безумовного припинення вогню, навіть часткового припинення вогню - в небі, на морі - щодо зняття тих чи інших перепон для русскіх щодо агропродукції", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії делегації США, України та Росії 25 березня домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

Утім, глава Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що для впровадження цих домовленостей потрібні додаткові технічні консультації.
Ключові теги: США, Росія
 

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