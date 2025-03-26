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США пообіцяли Росії допомогти з експортом сільгосппродукції
17:57 25.03.2025 |
За підсумками зустрічі в Саудівській Аравії 24 березня Сполучені Штати вирішили допомогти Росії з доступом її сільськогосподарської продукції на світовий ринок.
Такий пасаж міститься в заяві Білого дому за підсумками зустрічі, пише "Європейська правда".
У заяві зазначається, що США "допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив"
Також у Вашингтоні кажуть, що прагнуть знизити для Росії "витрати на морське страхування, а також розширити доступ до портів і платіжних систем для таких транзакцій".
Зазначимо, що Росія з 2022 року стверджує, нібито західні санкції шкодять експорту її продовольства і підривають глобальну продовольчу безпеку - попри те, що для них запроваджувались численні винятки.
Водночас Європейський Союз планує повністю обмежити імпорт російської сільгосппродукції, але пояснює це необхідністю захисту місцевого виробника.
Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії делегації США, України та Росії також домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.
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