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Італійські ЗМІ пишуть про дві можливі миротворчі місії в Україні задля припинення війни
10:01 24.03.2025 |
Італійська преса пише про те, що союзники України готують новий план гарантування сталого припинення вогню, який передбачає дві миротворчі місії замість однієї.
Так, видання La Repubblica зазначає, що такий план передбачає: в разі, якщо Києву і Москві вдасться досягнути домовленостей щодо припинення вогню, до України можуть бути відправлені як миротворці ООН, так і миротворці від Коаліції охочих.
Миротворчий контингент під егідою ООН складатиметься з військовослужбовців з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії. Їх розмістять на російсько-українському кордоні.
А військові з Коаліції охочих контролюватимуть кордони між Україною та ЄС. Очікується, що це будуть солдати з Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади й Італії.
"Зрозуміло, згода Росії (також) буде необхідна для того, щоб досягти моделі управління і верифікації після підписання угоди. Але залучення ООН буде лише однією з частин досліджуваного механізму", - зазначає в свою чергу італійська La Stampa.
"Один із сценаріїв, над яким активно працюють бажаючі... полягає у створенні чотирьох рівнів взаємодії. "Блакитні каски" з неєвропейських країн будуть розміщені в демілітаризованій зоні для спостереження за дотриманням перемир'я. Друге кільце складатиметься з українських військ. Третє - контингент добровольців, не обов'язково в межах української території, але, можливо, поблизу західного кордону. Четвертим був би так званий "бекстоп" США. Тобто гарантія, яку вимагають як європейці, так і українці, - абсолютного американського захисту", - пише видання у суботу, підкреслюючи при цьому, що " Вашингтон, за останніми чутками, був би готовий зіграти свою роль за умови, що Київ підпише угоду про видобуток корисних копалин".
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