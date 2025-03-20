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ЗМІ: Італія, Франція і Словаччина наполягли на м'якшій версії плану Каллас щодо допомоги Україні
16:26 20.03.2025 |
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас запропонувала новий варіант пропозиції про збільшення військової допомоги Україні, але він не полегшив досягнення консенсусу серед держав Євросоюзу.
Про це стало відомо Politico від європейських дипломатів, повідомляє "Європейська правда".
В останньому проєкті йдеться про те, що підтримка надаватиметься Україні "на добровільних засадах" - це формулювання, на якому наполягали Франція, Італія та Словаччина, за словами трьох дипломатів.
Основна суперечка точиться навколо грошей, які країни повинні будуть виділити. Дипломати з багатьох країн вже давно скаржаться на те, що Каллас винесла цю пропозицію на розгляд без консультацій і без узгодження з пропозиціями Європейської комісії щодо України, які є частиною пакета RearArm Europe, представленого в середу.
Пропозиція передбачає створення коаліції країн, готових виділити Україні до 40 мільярдів євро військової допомоги цього року, оскільки Угорщина наклала вето на попередню пропозицію, і тому серед 27 країн ЄС немає консенсусу.
Але навіть у новій формі, під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, Словаччина заявила, що вона не зацікавлена, повідомили три дипломати.
Перед самітом ЄС Кая Каллас заявила, що вважає "реалістичним планом" спочатку домовитися про 5 млрд євро на боєприпаси для України в рамках її ширшої ініціативи на суму до 40 млрд євро.
Після зустрічі в понеділок міністрів закордонних справ 27 країн ЄС у Брюсселі Каллас заявила, що її пропозиція має "широку політичну підтримку", і зараз обговорюються деталі.
Однак Італія та Іспанія чітко дали зрозуміти, що поки не готові підтримати цю пропозицію.
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