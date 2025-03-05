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Ірландія надасть Україні пакет допомоги на EUR100 млн
23:58 04.03.2025 |
Уряд Ірландії схвалив додатковий пакет допомоги Україні на EUR100 млн, які буде спрямовано на закупку нелетального військового обладнання, повідомляє RTÉ News з посиланням на заступника прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса.
"Заступник прем'єр-міністра Ірландії Саймон Гарріс сказав, що фінансування буде виділено на "несмертельне військове обладнання та підтримку", - йдеться у повідомленні видання у вівторок на сайті.
У повідомленні зазначається, що "коли Кабмін зібрався сьогодні вранці, щоб обговорити шляхи допомоги Україні, Гарріс заявив, що "безсумнівно", рішення президента США призупинити військову допомогу країні є "дуже, дуже серйозною подією".
Зі свого боку, прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін назвав це "серйозною невдачею" і закликав до "продовження взаємодії між усіма".
Повідомляється, що уряд Ірландії також схвалив законопроєкт, який скасовує необхідність отримання дозволу ООН на розгортання миротворчих військ цієї країни за кордоном.
Раніше Bloomberg писав, що уряд Ірландії планує змінити свої правила відправки військ за кордон. Передбачається, що це пов'язано із можливою участю держави у миротворчій місії в Україні. "У нас не може бути ситуації, коли будь-який із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, Росія чи будь-хто ще може накласти вето на це рішення, і ми повинні мати для цього повноваження", - заявляв Гарріс.
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