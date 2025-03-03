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У Міноборони розкрили деталі домовленості з Британією про 5000 ракет ППО
07:35 03.03.2025 |
Анонсований проєкт допомоги вартістю майже 2 млрд євро дозволить ЗСУ отримати пускові установки та понад 5 тисяч ракет LLM для знищення бойових безпілотників, однак виробництво передбачене на майбутній період.
Про це розповів у повідомленні на своєму facebook-аккаунті міністр оборони Рустем Умеров.
Про новий, рекордний для Британії проєкт посилення української протиповітряної оборони раніше, на пресконференції у Лондоні повідомив британський прем'єр Кір Стармер, не уточнивши, про яке саме озброєння йдеться.
Рустем Умеров, що перебуває у складі української делегації у Лондоні, уточнив, що у межах цієї ініціативи Україна отримає понад 5 000 ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) RapidRanger та пускові установки до них.
"LMM - це високоточні ракети-інтерсептори (перехоплювачі), які ефективно знищують дрони Shahed. Вони вже довели свою ефективність у боях 2022-2024 років", - пояснив міністр.
Втім, міністр наголосив, що йдеться не про негайне постачання, а про посилення ППО України у майбутньому.
"Ця угода - одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на суму 1.6 млрд фунтів стерлінгів (майже 2 млрд євро - ЄП) спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року", - додав він.
Проєкт виробництва цієї зброї та ракет буде спільно втілений британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії, - додав міністр.
"Окрім постачання озброєння, міждержавна угода передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що посилить нашу стратегічну незалежність у сфері ППО", - наголосив він.
Раніше стало відомо, що Британія виділить Україні 1,6 млрд фунтів на закупівлю ракет для ППО. Також Британія запевнила, що готова до спрямування миротворців в Україну, забезпечивши її "чоботами на землі і літаками в повітрі".
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