У Міноборони розкрили деталі домовленості з Британією про 5000 ракет ППО

Анонсований проєкт допомоги вартістю майже 2 млрд євро дозволить ЗСУ отримати пускові установки та понад 5 тисяч ракет LLM для знищення бойових безпілотників, однак виробництво передбачене на майбутній період.

Про це розповів у повідомленні на своєму facebook-аккаунті міністр оборони Рустем Умеров.

Про новий, рекордний для Британії проєкт посилення української протиповітряної оборони раніше, на пресконференції у Лондоні повідомив британський прем'єр Кір Стармер, не уточнивши, про яке саме озброєння йдеться.

Рустем Умеров, що перебуває у складі української делегації у Лондоні, уточнив, що у межах цієї ініціативи Україна отримає понад 5 000 ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) RapidRanger та пускові установки до них.

"LMM - це високоточні ракети-інтерсептори (перехоплювачі), які ефективно знищують дрони Shahed. Вони вже довели свою ефективність у боях 2022-2024 років", - пояснив міністр.

Втім, міністр наголосив, що йдеться не про негайне постачання, а про посилення ППО України у майбутньому.

"Ця угода - одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на суму 1.6 млрд фунтів стерлінгів (майже 2 млрд євро - ЄП) спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року", - додав він.

Проєкт виробництва цієї зброї та ракет буде спільно втілений британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії, - додав міністр.

"Окрім постачання озброєння, міждержавна угода передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що посилить нашу стратегічну незалежність у сфері ППО", - наголосив він.

Раніше стало відомо, що Британія виділить Україні 1,6 млрд фунтів на закупівлю ракет для ППО. Також Британія запевнила, що готова до спрямування миротворців в Україну, забезпечивши її "чоботами на землі і літаками в повітрі".