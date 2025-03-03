Зеленський обговорив з Мелоні спільний план дій щодо закінчення війни

Президент Володимир Зеленський розповів про свою зустріч у Лондоні з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Про це він написав в X (Twitter), передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, це була хороша зустріч задля напрацювання спільного плану дій щодо закінчення війни справедливим та стійким миром.

"Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками - країнами Європи та США", - наголосив він.

"Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки. Дякую Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні", - додав Зеленський.

На зустрічі з прем'єром Британії Мелоні наголошувала, що важливо уникнути ризику розколу Заходу.

"Я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть відіграти важливу роль у наведенні мостів", - заявляла вона.

Італійська премʼєрка - єдиний лідер ЄС, який був присутній на інавгурації Трампа і розглядається як можливий посередник між США і Європою.

Напередодні вона повідомила, що хоче організувати екстрений саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами і союзниками, що обговорити Україну і майбутні виклики.