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Зеленський обговорив з Мелоні спільний план дій щодо закінчення війни
07:11 03.03.2025 |
Президент Володимир Зеленський розповів про свою зустріч у Лондоні з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.
Про це він написав в X (Twitter), передає "Європейська правда".
За словами Зеленського, це була хороша зустріч задля напрацювання спільного плану дій щодо закінчення війни справедливим та стійким миром.
"Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками - країнами Європи та США", - наголосив він.
"Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки. Дякую Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні", - додав Зеленський.
На зустрічі з прем'єром Британії Мелоні наголошувала, що важливо уникнути ризику розколу Заходу.
"Я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть відіграти важливу роль у наведенні мостів", - заявляла вона.
Італійська премʼєрка - єдиний лідер ЄС, який був присутній на інавгурації Трампа і розглядається як можливий посередник між США і Європою.
Напередодні вона повідомила, що хоче організувати екстрений саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами і союзниками, що обговорити Україну і майбутні виклики.
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