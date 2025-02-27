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АНАЛІТИКА

Ірландія надасть радари Giraffe. Зеленський розкрив деталі зустрічі з прем'єром

 

Стали відомі деталі зустрічі Володимира Зеленського з Міхолом Мартіном. Зокрема, Ірландія надасть Україні радари Giraffe.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"Ключова тема зустрічі - кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи. Україна цінує те, що Ірландія поділяє її бачення щодо майбутньої архітектури безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Володимир Зеленський і Мікхол Мартін обговорили гарантії безпеки й важливість єдності України, Європи та США на шляху до наближення справедливого миру.

Окрема увага була приділена контролю неба, участі Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальній місії ЄС із підготовки українських військових. Мікхол Мартін повідомив, що Ірландія надасть Україні радари Giraffe.

"Крім того, ішлося про будівництво укриттів в українських школах і підтримку реформи шкільного харчування. Також обговорили українську ініціативу щодо гарантування продовольчої безпеки в Сирії", - додали на сайті президента.

Що відомо про радари Giraffe

РЛС Giraffe AMB є характерним представником сучасного покоління радарів.

Розробка дослідного зразка радара Giraffe AMB (Agile Multi Beam) була завершена в 1997 році у рамках контракту вартістю 80 млн доларів шведською фірмою Ericsson.

Ірландія надасть радари Giraffe. Зеленський розкрив деталі зустрічі з прем&apos;єром

 

Інструментальна зона огляду простору РЛС по дальності становить від 30 до 100 км і перевищує 20 км по висоті.

РЛС Giraffe AMB одночасно може виконувати функції командного пункту та РЛС цілевказування (SCC) для 6 пускових установок (ПУ) ЗРК RBS 23 Bamse та інших засобів протиповітряної оборони.

РЛС застосовується у французьких і естонських підрозділах ППО, в яких вона забезпечує цілевказівкою пускові установки зенітних ракет "Містраль".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ірландія
 

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