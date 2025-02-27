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АНАЛІТИКА

Зеленський на шляху до США проведе в аеропорту зустріч з прем'єром Ірландії

Зеленський на шляху до США проведе в аеропорту зустріч з прем'єром Ірландії

 

Ірландський прем'єр Міхол Мартін у четвер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським в аеропорту Шеннон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Irish Times.

Мартін скасував очікувану поїздку до Белфаста разом з урядом, пославшись на зміни в розкладі.

Зеленський прямує до Сполучених Штатів для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

По дорозі він має зробити зупинку в аеропорту Шеннон на заході Ірландії.

Раніше цього тижня Україна заявила, що домовилася зі Сполученими Штатами про рамкову угоду щодо природних ресурсів, яку Трамп оголосив пріоритетною.

Зеленський заявив, що може підписати угоду у Вашингтоні.

Тим часом Міхол Мартін заявив іншим лідерам, що Ірландія буде "говорити більше, витрачати більше і робити більше" щодо України в новому контексті.

Виступаючи по відеозв'язку на конференції в Києві, присвяченій річниці нападу Росії на Україну, він сказав, що "міжнародний порядок, заснований на правилах, є, в кінцевому рахунку, єдиною основою" для безпеки таких малих країн, як Ірландія.

Сам Мартін відвідає Вашингтон на День Святого Патріка.
 

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