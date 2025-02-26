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АНАЛІТИКА

Гарантії безпеки для України мають бути надані всередині НАТО – Мелоні

 

Голова ради міністрів Італії Джорджа Мелоні наполягає, що гарантій безпеки Україні мають бути надані в контексті НАТО, оскільки це єдиний ефективний шлях. Про це вона сказала в середу, 26 лютого, у заяві за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Для нас ціль - це мета, якої можна досягти, лише якщо Києву будуть надані адекватні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що те, що ми бачили за ці три роки, більше не повториться, і щоб гарантувати, що навіть європейські країни, які відчувають найбільшу загрозу, зможуть почуватися в безпеці. Я завжди казала і вважаю, що ці гарантії безпеки повинні бути реалізовані в контексті Атлантичного альянсу, тому що я вважаю, що це найкраща основа для гарантування миру, який не є ані крихким, ані тимчасовим і який справді запобігає ризику того, що Європа незабаром може повернутися до драми війни", - заявила Мелоні.

Вона також вказала, що інші рішення, які обговорюються наразі, є більш складними і менш ефективними.

Мелоні підкреслила, що Європа повинна мати сміливість конкретно працювати над консолідацією того європейської частини НАТО.

"Сьогодні поняття загрози та безпеки є набагато ширшим, ніж це було в минулому", - додала вона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Італія
 

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