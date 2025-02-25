Фінансові новини
- |
- 25.02.25
- |
- 18:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада достроково припинила повноваження нардепа Кормишкіної
14:50 25.02.2025 |
Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Ірини Кормишкіної (фракція "Слуга народу"), повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
"Рада підтримала припинення повноважень депутатки Кормишкіної", - написав Гончаренко у Телеграм.
За його словами, за постанову №13040 проголосовали 246 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.
Повноваження нардепа Кормишкіної достроково припинено у зв'язку з її особистою заявою.
Як повідомлялося, 16 жовтня 2024 року НАБУ і САП повідомили Кормишкіній , яка раніше мала прізвище Аллахвердієва, про підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, у 2021-2022 рр. вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них згодом було придбано будинок на Одещині, в якому народна обраниця наразі проживає. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більш як 2,7 млн грн, які підозрювана використовувала на інші цілі. У такий спосіб нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50
ТОП-НОВИНИ
|Без допомоги США Україні вистачить зброї до літа - WSJ
|Франція пропонує Європі розширити свій ядерний щит, розмістивши ядерну зброю в Німеччині
|Верховна Рада України ухвалила постанову про повоєнні вибори
|Єврокомісія спростовує інформацію про нібито запропоновану Україні угоду щодо критичних мінералів, альтернативній пропозиції США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як відкрити ФОП
У РУБРИЦІ
|Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня - Шмигаль
|Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50
|Без допомоги США Україні вистачить зброї до літа - WSJ
|Bloomberg: Німеччина обговорює створення фонду на 200 млрд євро для підтримки армії і України
|Рада достроково припинила повноваження нардепа Кормишкіної
|Верховна Рада України ухвалила постанову про повоєнні вибори
|Єврокомісія спростовує інформацію про нібито запропоновану Україні угоду щодо критичних мінералів, альтернативній пропозиції США
Бізнес
|Apple вимикає шифрування iCloud у Великій Британії у відповідь на вимоги уряду додати бекдор
|BMW анонсує потужні батареї з швидкою зарядкою для нових електромобілів
|Японія підготувала план залучення Маска до порятунку Nissan
|Meta скорочує витрати на співробітників: в пріоритеті штучний інтелект
|Колишній командир МКС вказав на брехню Маска щодо повернення астронавтів і отримав у відповідь лайку
|Краш-тест Tesla Cybertruck: електричний пікап отримав п'ять зірок NHTSA
|Mercedes-Benz скорочує витрати та відновлює фокус на моделях із двигунами внутрішнього згоряння