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АНАЛІТИКА

Рада достроково припинила повноваження нардепа Кормишкіної

14:50 25.02.2025 |

Політика

 

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Ірини Кормишкіної (фракція "Слуга народу"), повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Рада підтримала припинення повноважень депутатки Кормишкіної", - написав Гончаренко у Телеграм.

За його словами, за постанову №13040 проголосовали 246 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Повноваження нардепа Кормишкіної достроково припинено у зв'язку з її особистою заявою.

Як повідомлялося, 16 жовтня 2024 року НАБУ і САП повідомили Кормишкіній , яка раніше мала прізвище Аллахвердієва, про підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, у 2021-2022 рр. вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них згодом було придбано будинок на Одещині, в якому народна обраниця наразі проживає. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більш як 2,7 млн грн, які підозрювана використовувала на інші цілі. У такий спосіб нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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