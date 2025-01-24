Незаконне збагачення «слуги народу» Кормишкіної: НАБУ повідомило про підозру її чоловікові

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили чоловікові чинної народної депутатки про підозру у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб, а також у недекларуванні такого майна.

Підозру чоловікові депутатки складено за ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, повідомляє пресслужба НАБУ.

У повідомленні не вказане прізвище підозрюваного, проте обставини справи вказують, що йдеться про Юрія Кормишкіна - чоловіка народної депутатки Ірини Кормишкіної ("Слуга народу").

За даними слідства, у 2021-2022 роках Кормишкіна набула у власність кошти у сумі понад 20 млн грн, які суттєво перевищували її законні доходи. У подальшому вона передала ці кошти як позику своєму чоловікові, який за них придбав маєток на Одещині, де подружжя наразі і проживає.

Крім того, ані народний депутат, ані її чоловік у декларації за 2023 рік не вказали дані про цей будинок й дві земельні ділянки, які перебували у них в користуванні, додали у НАБУ.

Як повідомлялося, НАБУ 16 жовтня минулого року повідомило "слузі народу" Ірині Кормишкіній (раніше мала прізвище Аллахвердієва) про підозру в незаконному збагаченні. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Кормишкіної у цій справі у вигляді особистої поруки голови фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давида Арахамії та голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

У січні 2025 року НАБУ повідомило Ірині Кормишкіній про ще одну підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації.

За даними слідства, у 2021-2022 роках вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них депутатка згодом придбала будинок на Одещині, в якому вона проживає. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше ніж 2,7 млн грн, які підозрювана використала на інші цілі. Таким чином нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн, вказували у НАБУ.

Нагадаємо, восени 2022 року генпрокурор Андрій Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Пізніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що суд зобов'язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої.