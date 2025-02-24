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АНАЛІТИКА

Генасамблея ООН розглядатиме у понеділок два проєкти резолюції щодо війни - колективний і американський

 

Генеральна асамблея ООН у понеділок розглядатиме щонайменше два проєкти резолюції до третьої річниці російської війни проти України - від групи більшості демократичних країн, серед яких і Україна, та американський варіант.

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, авторами колективного проєкту, який, зокрема, закликає Росію «негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», стали 58 країн.

Серед них усі держави ЄС, у тому числі Угорщина та Словаччина, переважна більшість решти європейських країн, включно з Великою Британією, Молдовою, Грузією, Боснією і Герцеговиною, Чорногорією, а також Канада, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія, Ліберія, Мікронезія, Маршаллові острови, Палау та інші.

За повідомленням Washington Post, адміністрація США просила Україну відкликати ініційований Україною колективний проєкт, який засуджує російську війну, проте отримала відмову, оскільки американський варіант сприйняли в Києві «як близький до проросійської» позиції та як спробу обмежити будь-яку відповідальність Москви за вторгнення.

Державний секретар США Марко Рубіо оприлюднив у п'ятницю заяву, у якій йдеться про те, що Вашингтон «запропонував просту історичну резолюцію в ООН», і закликає «всі держави-члени підтримати її для того, щоб прокласти шлях до миру».

«Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти його припинити і що мир можливий. Ми твердо віримо, що зараз саме той момент, коли потрібно взяти на себе зобов'язання покласти край війні», - ідеться в заяві.

Сполучені Штати в ООН запропонували свій проєкт резолюції Генасамблеї з приводу третьої річниці російського вторгнення в Україну, який суттєво відрізняється від варіанта, підтриманого більш як пів сотнею країн.

У понеділок, 24 лютого, відбудеться засідання надзвичайної спеціальної сесії, приурочене до третьої річниці російської війни проти України, на якому очікується ухвалення відповідної резолюції.

Також цього дня після обіду Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в Україні у зв'язку з агресією РФ.
Ключові теги: США, Росія
 

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