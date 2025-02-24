Рубіо вважає, що беззуба резолюція США в ООН допоможе «припинити війну» в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо закликав держави ООН підтримати американський проєкт резолюції до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де не згадуються окуповані українські території та російська агресія.

Відповідну заяву в суботу, 22 лютого, поширив Державний департамент, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що до третьої річниці "російсько-української війни" США запропонували "просту, історичну резолюцію" в ООН, і закликав її підтримати, "щоб прокласти шлях до миру".

"Ця резолюція узгоджується з думкою президента Трампа про те, що ООН повинна повернутися до своєї основоположної мети, закріпленої в Статуті ООН, - підтримувати міжнародний мир і безпеку, в тому числі шляхом мирного врегулювання спорів", - пояснює логіку держсекретар.

За його словами, підтримка проєкту резолюції США означає підтвердження того, що "цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти його припинити і що мир можливий".

У дуже короткому проєкті резолюції США, внесеному напередодні, висловлюється скорбота у зв'язку з "трагічною загибеллю людей під час російсько-українського конфлікту", а також "міститься заклик до швидкого припинення конфлікту і подальший заклик до встановлення міцного миру між Україною і Росією".

Згадок про повномасштабне вторгнення, окупованих територій України, порушення Росією міжнародного права чи те, що вона є державою-агресором, у проєкті резолюції немає.

При цьому США відмовились стати співавторами іншого проєкту резолюції від Євросоюзу та України, де ідеться про "повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну" міститься вимога до Росії "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Обидва проєкти приурочені до третьої річниці вторгнення Росії в Україну, яка припадає на понеділок, 24 лютого, коли Генеральна асамблея ООН голосуватиме за них.

Раніше ЗМІ також дізнались, що США вперше виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.