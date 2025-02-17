Фінансові новини
- |
- 17.02.25
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава МЗС Франції назвав "немислимим" повернення Росії до G7
12:16 17.02.2025 |
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро виключив можливість повернення Росії до G7.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника МЗС Франції наводить Le Figaro.
За його словами, "немислимо", щоб наразі Росія повернулася в G7.
"Сьогодні це неможливо собі уявити. G7 - це група найрозвиненіших демократій. Чи хоче Росія постати як розвинена демократія? Ні. Тому сьогодні це неприйнятно", - заявив Барро в ефірі телеканалу LCI.
Він підкреслив, що Росія "поводиться все менше і менше як демократія, вона відверто і безсоромно атакує інших членів G7, тож це немислимо".
Водночас французький міністр не виключив повернення РФ до "Групи семи", якщо в Україні буде досягнуто "справедливого і тривалого миру ".
"У майбутньому, чому б і ні? Відповідальність за цю війну лежить на плечах Путіна, не російський народ розпочав цю війну. Якщо після того, як ми створимо умови для справедливого і тривалого миру, нам вдасться відновити взаємодію з російським народом, можливі й інші дипломатичні відносини", - сказав він.
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, аби Росія повернулася до "Групи семи" (G7) і назвав її виключення "помилкою".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Стармер: я готовий ввести британські війська в Україну, щоб забезпечити виконання мирних угод
|Guardian: у Парижі обговорять негайний вступ України в НАТО у разі порушення Росією перемир'я
|РФ має відійти щонайменше до кордонів лютого 2022 року - Зеленський
|Зеленський: Наш план – завершити війну з допомогою партнерів у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прем'єр Швеції підтвердив, що країна готова стати частиною миротворчих сил в Україні
|У Швеції не виключають відправлення військ в Україну у складі миротворчої місії
|Глава МЗС Франції назвав "немислимим" повернення Росії до G7
|«Укроборонпром» підписав меморандум із данськими зброярами Weibel Scientific
|Британія модернізує українські мінні тральники Sandown
|Укроборонпром та французька Thales International створять спільне підприємство
Бізнес
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу
|OpenAI планує зробити модель міркувань o3 доступною для всіх користувачів
|Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню
|Apple TV нарешті доступний на Android: повноцінний додаток уже в Google Play
|Google: Квантові комп'ютери зараз – як ШІ у 2010-х роках. Стануть корисними за 5-10 років
|Офіційно: перші Олімпійські кіберспортивні ігри відбудуться 2027 року в Саудівській Аравії
|Apple співпрацюватиме з Alibaba над ШІ для iPhone у Китаї