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АНАЛІТИКА

Трамп хоче, аби Росія повернулася до G7

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти, аби Росія повернулася до «Групи семи», назвавши помилкою вигнання її з цього формату.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я б хотів їх (Росію - ред.) повернути. Я вважаю, що було помилкою виганяти їх», - зазначив президент США.

За його словами, річ не в тому, чи подобається комусь Росія, а в тому, що «це була G8, тобто група вісьмох країн».

«Думаю, Путін хотів би повернутися», - додав Трамп.

Як повідомлялося, напередодні глава Білого дому заявив, що розмовляв телефоном з російським лідером Путіним. Він неодноразово наголошував, що розмова була «дуже гарною».
Ключові теги: США, Росія
 

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