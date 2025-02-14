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Трамп хоче, аби Росія повернулася до G7
08:49 14.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти, аби Росія повернулася до «Групи семи», назвавши помилкою вигнання її з цього формату.
Про це він сказав під час зустрічі з журналістами в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Я б хотів їх (Росію - ред.) повернути. Я вважаю, що було помилкою виганяти їх», - зазначив президент США.
За його словами, річ не в тому, чи подобається комусь Росія, а в тому, що «це була G8, тобто група вісьмох країн».
«Думаю, Путін хотів би повернутися», - додав Трамп.
Як повідомлялося, напередодні глава Білого дому заявив, що розмовляв телефоном з російським лідером Путіним. Він неодноразово наголошував, що розмова була «дуже гарною».
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