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АНАЛІТИКА

Зупинятись рано: Чехія далі закуповуватиме снаряди для Києва

 

Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів для Збройних сил України у третіх країн за межами ЄС триватиме, допоки існуватиме потреба. Таку заяву зробив президент Чехії Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого.

За його словами, в межах ініціативи за рік Чехія поставила Україні 1,6 мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів. За даними джерела Reuters у чеському уряді, 1,6 млн снарядів - це боєприпаси калібру понад 100 мм. З них близько 500 тисяч снарядів - калібру 155 мм, що відповідає стандартам НАТО.

"Ми отримали достатньо ресурсів від наших союзників, щоб покрити ще більше потреб України до квітня цього року", - сказав Павел. Він додав, що на цій конференції говорив з союзниками про нарощення ініціативи.

Павел: Зупинятися у підтримці України рано

"Зараз, образно кажучи, ми не можемо дозволити собі зняти ногу з педалі газу, коли фініш може виднітися десь в тумані. Проте, ми повинні будемо підтримувати Україну принаймні до того часу, поки не буде імплементована якась мирна угода. І поки ми не будемо впевнені, що Україна здатна стояти на власних ногах", - заявив чеський лідер. Він запевнив, ініціатива щодо боєприпасів триватиме доти, доки в ній буде потреба.

Чеській ініціативі виповнився рік

З пропозицією закупити артилерійські боєприпаси для України за межами країн-членів ЄС виступив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на екстреному саміті ЄС на початку лютого 2024 року. Тоді ж, на минулорічній Мюнхенській конференції з безпеки, президент Павел повідомив про можливість купівлі 800 тисяч гранат для українців у третіх країнах. Найбільшими донорами проєкту стали Німеччина, Нідерланди, Данія. Загалом в ініціативі беруть участь 15 країн Євросоюзу і НАТО, які виділили понад 1,5 мільярда євро. Для закупівель використовують, зокрема, частину доходів від заморожених у ЄС російських активів.

У середині січня цього року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив "Європейській правді", що 80 відсотків боєприпасів, обіцяних Києву в рамках чеської ініціативи, вже надійшли в Україну. За його словами, до кінця 2024 року Чехія доставила 520 тисяч боєприпасів калібру 155 мм і велику кількість боєприпасів інших калібрів. Також, запевнив Сибіга, є підтвердження, що всі обіцяні снаряди різних калібрів були закуплені.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Чехія
 

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