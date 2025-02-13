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Україна та Європа мають бути частиною будь-яких переговорів – заява голів МЗС «Веймар+»
09:41 13.02.2025 |
Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії та верховний представники ЄС (формат "Веймар+") заявили про готовність посилити підтримку України та необхідність вести переговори щодо досягнення справедливого, всеосяжного і тривалого миру з обов'язковою участю Європи та України.
"Ми з нетерпінням чекаємо на обговорення подальших кроків разом з нашими американськими союзниками. Нашою спільною метою має бути зміцнення позиції України. Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів", - сказано в документі, який опублікований в ніч на четвер за результатами їх зустрічі у Парижі з участю голови МЗС України.
Раніше в цей день Дональд Трамп переговорив з Володимиром Путіним, домовився про початок переговорів щодо можливості миру в України та про візити один до одного і вже після цього подзвонив президенту України Володимиру Зеленському.
Європейські міністри підтвердили відданість незалежності України, її суверенітету та територіальній цілісності перед обличчям агресивної війни Росії.
"Ми поділяємо мету продовжувати підтримувати Україну до досягнення миру, який гарантуватиме інтереси України та наші власні. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий і тривалий мир в Україні є необхідною умовою для міцної трансатлантичної безпеки", - підкреслюється у заяві.
Представники європейських країн додали, що пам'ятають, що безпека європейського континенту є їхньою спільною відповідальністю, тому вони разом працюють над зміцненням колективної обороноздатності.
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