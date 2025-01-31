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Чехія шукає підтримки ЄС для нової ініціативи закупівлі боєприпасів для України
14:59 31.01.2025 |
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що країна шукає підтримки інших країн Європейського Союзу, аби організувати нову ініціативу закупівлі боєприпасів для України.
Його слова цитує N-TV, пише "Європейська правда".
Після того, як Чехія організувала закупівлю артилерійських боєприпасів для України у 2024 році, уряд у Празі шукає підтримки інших країн ЄС для нової ініціативи щодо боєприпасів.
"Це питання політичної волі, і якщо багато країн-членів ЄС знову приєднаються до нашої ініціативи, ми можемо багато чого досягти для України", - запевнив він.
Ліпавський додав, що наразі країна розглядає "можливості фінансування нової ініціативи щодо боєприпасів.
"А потім подивимось, скільки боєприпасів ми зможемо отримати за ці гроші", - підсумував він.
Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.
А в середині січня глава МЗС Андрій Сибіга розповів "ЄвроПравді", що в Україну вже доставили 80% обіцяних у межах чеської ініціативи боєприпасів.
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