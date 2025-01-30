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АНАЛІТИКА

У ПАРЄ зрештою погодилися схвалити згадку про Путіна, викресливши з неї слово «терорист»

 

Парламентська асамблея Ради Європи після обурення української делегації взяла до розгляду норму, що покладає на Путіна відповідальність за акти терору в Україні.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Як повідомлялося, у четвер український депутат Олександр Мережко повідомив про цензуру з боку секретаріату ПАРЄ, який заборонив розглядати пропозицію рішення, де Путіна називали "терористом". Йдеться про резолюцію "Зобов'язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні", що була винесена на розгляд ПАРЄ в четвер.

Початковий текст поправки пропонував визнати, що "Владімір Путін є терористом, під керівництвом якого були вчинені численні акти терору проти цивільного населення".

На фоні скандалу, що став публічним, у Асамблеї погодилися зареєструвати поправку у разі, якщо українські депутати дадуть згоду на те, щоби видалити з тексту слово "терорист" стосовно російського правителя. Мережко та інші співавтори погодилися.

Для розгляду виправленої поправки асамблея була змушена відійти від власних процедур і винесла поправку на голосування без її розгляду у комітеті.

На голосування у зал винесли таке формулювання: "ПАРЄ визнає, що Владімір Путін має бути притягнутий до відповідальності за численні акти терору, скоєні проти цивільного населення під час його правління"

За проголосувало 77 депутатів, проти - 1 (бельгійський соціаліст Крістоф Лакруа), 6 утрималося.

Як повідомлялося, у четвер ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України, до якої увійшла також ця поправка.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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