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У ПАРЄ зрештою погодилися схвалити згадку про Путіна, викресливши з неї слово «терорист»
15:41 30.01.2025 |
Парламентська асамблея Ради Європи після обурення української делегації взяла до розгляду норму, що покладає на Путіна відповідальність за акти терору в Україні.
Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".
Як повідомлялося, у четвер український депутат Олександр Мережко повідомив про цензуру з боку секретаріату ПАРЄ, який заборонив розглядати пропозицію рішення, де Путіна називали "терористом". Йдеться про резолюцію "Зобов'язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні", що була винесена на розгляд ПАРЄ в четвер.
Початковий текст поправки пропонував визнати, що "Владімір Путін є терористом, під керівництвом якого були вчинені численні акти терору проти цивільного населення".
На фоні скандалу, що став публічним, у Асамблеї погодилися зареєструвати поправку у разі, якщо українські депутати дадуть згоду на те, щоби видалити з тексту слово "терорист" стосовно російського правителя. Мережко та інші співавтори погодилися.
Для розгляду виправленої поправки асамблея була змушена відійти від власних процедур і винесла поправку на голосування без її розгляду у комітеті.
На голосування у зал винесли таке формулювання: "ПАРЄ визнає, що Владімір Путін має бути притягнутий до відповідальності за численні акти терору, скоєні проти цивільного населення під час його правління"
За проголосувало 77 депутатів, проти - 1 (бельгійський соціаліст Крістоф Лакруа), 6 утрималося.
Як повідомлялося, у четвер ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України, до якої увійшла також ця поправка.
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