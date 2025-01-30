В Єврокомісії спростовують інформацію про нібито зв'язок мирних переговорів з відновленням транзиту газу РФ в Європу

В Європейській комісії спростовують інформацію про нібито існуючий зв'язок відновлення транзиту російського газу територією України та майбутніх мирних переговорів.

Таку позицію у четвер в Брюсселі проголосила представник Єврокомісії Паула Піньо, коментуючи на прохання журналістів статтю Financial Times з відповідною інформацією, яка була оприлюднена у четвер.

Вона нагадала, що позиція ЄС з питання мирних перегорів загально відома. «Коли у нас будуть такі переговори, коли цей момент настане, це буде з Україною, і ми не підтверджуємо жодних зв'язків, про які йдеться в ранковій статті про будь-які зв'язки між транзитом газу через Україну та будь-якими мирними переговорами», - заявила Піньо.

Представник Єврокомісії також підтвердила плани поступово позбутися імпорту російського газу взагалі.

