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АНАЛІТИКА

В Єврокомісії спростовують інформацію про нібито зв'язок мирних переговорів з відновленням транзиту газу РФ в Європу

 

В Європейській комісії спростовують інформацію про нібито існуючий зв'язок відновлення транзиту російського газу територією України та майбутніх мирних переговорів.

Таку позицію у четвер в Брюсселі проголосила представник Єврокомісії Паула Піньо, коментуючи на прохання журналістів статтю Financial Times з відповідною інформацією, яка була оприлюднена у четвер.

Вона нагадала, що позиція ЄС з питання мирних перегорів загально відома. «Коли у нас будуть такі переговори, коли цей момент настане, це буде з Україною, і ми не підтверджуємо жодних зв'язків, про які йдеться в ранковій статті про будь-які зв'язки між транзитом газу через Україну та будь-якими мирними переговорами», - заявила Піньо.

Представник Єврокомісії також підтвердила плани поступово позбутися імпорту російського газу взагалі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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