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FT: В ЄС обговорюють ідею повернення до закупівель газу у Росії
08:55 30.01.2025 |
Європейські посадовці почали обговорювати ідею можливості повернення до закупівель газу у Росії в межах потенційного врегулювання війни в Україні.
Про це виданню Financial Times розповіли джерела, знайомі з перебігом обговорень, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначає видання, прихильники ідеї купівлі російського газу стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, спонукає Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для запровадження та підтримання режиму припинення вогню.
За словами трьох офіційних осіб, ця ідея була схвалена деякими офіційними особами Німеччини та Угорщини за підтримки інших столиць, які розглядають її як спосіб зниження вартості енергоносіїв у Європі.
Але водночас навіть попереднє обговорення ідеї відновлення поставок російського газу в Європу вже викликало різку реакцію найближчих союзників України в ЄС.
Посадовці і дипломати східноєвропейських країн, багато з яких протягом останніх трьох років працювали над скороченням обсягів російських енергоносіїв, були розлючені цією ідеєю.
"Це безумство. Наскільки дурними ми можемо бути, щоб навіть думати про це як про можливий варіант?", - сказав один з посадовців.
Крім того, відновлення дискусій про відновлення поставок російського газу занепокоїло деяких американських експортерів СПГ, які прагнуть підписати довгострокові угоди про постачання з європейськими компаніями.
За словами двох посадовців, вони побоюються, що будь-яке відновлення українського транзиту може зробити їхню продукцію неконкурентоспроможною.
Інший високопосадовець додав, що "зрештою, всі хочуть знизити ціни на енергоносії".
Раніше у ЗМІ потрапили деталі, що 16-й пакет санкцій буде спрямований на російський алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот" танкерів, скраплений газ та банківську сферу.
Водночас нещодавно стало відомо, що Євросоюз не вноситиме повну заборону на закупівлю російського скрапленого природного газу в новий пакет санкцій.
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