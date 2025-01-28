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АНАЛІТИКА

Ізраїль почав змінювати свою позицію стосовно військової допомоги України, вважає Зеленський

 

Україна не отримала військової допомоги від Ізраїлю, який хотів бути у балансі між РФ та Україною, однак зараз починає змінювати свою позицію, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Так, я запитував у Ізраїлю, всіх керівників, щоб допомогли мені з війською допомогою. Вони не допомогли. Вони сказали ні. Вони хотіли бути в балансі з Росією, з нами, між нами. Але я думаю, що зараз вони почали змінювати позицію", - сказав Зеленський в інтерв'ю італійський журналістці Чечілії Салі, яка 8 січня була звільнена з іранського полону.

Однак, президент зазначив, що не певен щодо цього, і це краще запитати в ізраїльської сторони.

Деякі західні ЗМІ в останні дні повідомляли про рейси вантажних літаків з Ізраїлю до польського Жешуву, звідки надходить допомога Україні.

Перед цим заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель озвучила пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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