В Ізраїлі не ухвалювали рішення про передачу Україні захопленої російської зброї, - посол

Ізраїль не ухвалював рішення, яке дозволило б передати Україні захоплену у бойовиків російську зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського для "Радіо Свобода".





Бродський звернув увагу, що заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель, коли вона була депутатом Кнесету, вносила законопроєкт із пропозицією почати передачу Україні захопленої зброї російського виробництва. Але тоді він не пройшов парламент. На новій посаді Хаскель не може подавати приватні законодавчі ініціативи.

"Те, що стосується передачі зброї, цілком і повністю перебуває у віданні армії та Міноборони. Жодного такого рішення Міноборони не ухвалювало", - додав він.

Пост посольства України в Ізраїлі

Нагадаємо, минулого тижня посольство України в Ізраїлі розповіло про підсумки зустрічі посла Євгена Корнійчука із заступницею глави МЗС Ізраїлю Шаррен Хаскель.

Корнійчук подякував чиновниці за ідею передати Україні зброю російського виробництва, яку ЦАХАЛ захопив у Лівані.

Водночас у посольстві наголосили, що очікують позитивного рішення ізраїльської влади щодо такого питання.

У посольстві не уточнювали, що Хаскель вносила до Кнесету законопроєкт про таку допомогу Україні, але його не підтримали.