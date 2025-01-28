Фінансові новини
- |
- 28.01.25
- |
- 02:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Ізраїлі не ухвалювали рішення про передачу Україні захопленої російської зброї, - посол
23:42 27.01.2025 |
Ізраїль не ухвалював рішення, яке дозволило б передати Україні захоплену у бойовиків російську зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського для "Радіо Свобода".
Бродський звернув увагу, що заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель, коли вона була депутатом Кнесету, вносила законопроєкт із пропозицією почати передачу Україні захопленої зброї російського виробництва. Але тоді він не пройшов парламент. На новій посаді Хаскель не може подавати приватні законодавчі ініціативи.
"Те, що стосується передачі зброї, цілком і повністю перебуває у віданні армії та Міноборони. Жодного такого рішення Міноборони не ухвалювало", - додав він.
Пост посольства України в Ізраїлі
Нагадаємо, минулого тижня посольство України в Ізраїлі розповіло про підсумки зустрічі посла Євгена Корнійчука із заступницею глави МЗС Ізраїлю Шаррен Хаскель.
Корнійчук подякував чиновниці за ідею передати Україні зброю російського виробництва, яку ЦАХАЛ захопив у Лівані.
Водночас у посольстві наголосили, що очікують позитивного рішення ізраїльської влади щодо такого питання.
У посольстві не уточнювали, що Хаскель вносила до Кнесету законопроєкт про таку допомогу Україні, але його не підтримали.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ зареєструвало провадження проти Умерова за ознаками зловживання владою – ЦПК
|В АОЗ кажуть, що мали лише інформувати Міноборони про призначення, а не узгоджувати їх
|ЄС погодив продовження санкцій проти РФ, пішовши на угоду з Угорщиною
|ЗМІ дізналися деталі угорського ультиматуму в ЄС: вимагають тиснути на Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Інтенсивність роботи «Ради семи» не впала, але зменшилася зацікавленість з боку влади - Гороховський
|Суд змінив народному депутату Тищенку запобіжний захід
|В Україні почастішали випадки відсторонення мерів за надуманими приводами, - АМУ
|Ізраїль почав змінювати свою позицію стосовно військової допомоги України, вважає Зеленський
|В Ізраїлі не ухвалювали рішення про передачу Україні захопленої російської зброї, - посол
|Втрата кворуму Конституційного суду є загрозою для правового порядку України, - Лубінець
Бізнес
|Samsung і Google спільно працюють над AR-окулярами на базі операційної системи Android XR
|Samsung презентувала першу гарнітуру XR, яка працює на Android XR
|Смартфони Samsung Galaxy S25 стали першими пристроями з підтримкою технології супутникового зв'язку Snapdragon Satellite
|Спільноти на Reddit почали забороняти посилання на X через «нацистське привітання» Ілона Маска
|Volkswagen не представить нові електромобілі раніше 2026 року
|Google Gemini замінить Bixby у Samsung Galaxy S25 і зможе виконувати кілька задач одночасно
|Ілон Маск ставить під сумнів фінансування проєкту Stargate для розвитку ШІ, на який планують виділити до $500 млрд