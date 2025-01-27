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Ізраїль міг розпочати постачання Україні трофейної зброї
08:19 27.01.2025 |
Ізраїль міг почати процесс постачання Україні російської зброї, захопленої Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) під час бойових дій на Близькому Сході. Про це у суботу, 25 січня, з посиланням на інформацію з відкритих джерел повідомив проєкт OSINTdefender, що аналізує військові конфлікти у Європі та інших регіонах світу.
За його даними, цього тижня кілька військово-транспортних літаків Boeing C-17 ВПС США вилетіли з авіабази "Рамштайн" у Німеччині на авіабазу "Хацерім" на півдні Ізраїлю, після чого вирушили до міста Жешув на південному сході Польщі. Цей населений пункт є ключовим логістичним центром для військової допомоги, яка надається Україні США та країнами НАТО.
Серед можливих поставок - танки, ракети та боєприпаси
Що саме перевозили літаки, невідомо. Офіційного підтвердження інформації наразі немає. Раніше повідомлялося, що Ізраїль розглядає можливість передачі Збройним силам України (ЗСУ) зброї російського виробництва, захопленої в Лівані та Сирії.
Серед можливих поставок - танки, протитанкові керовані ракети та боєприпаси. "Це на додаток до кількох батарей зенітних ракетних комплексів Patriot, які ізраїльські військово-повітряні сили готувалися вивести з експлуатації і які вони також думали передати Україні", - зазначає OSINTdefender.
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