Ізраїль міг розпочати постачання Україні трофейної зброї

Ізраїль міг почати процесс постачання Україні російської зброї, захопленої Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) під час бойових дій на Близькому Сході. Про це у суботу, 25 січня, з посиланням на інформацію з відкритих джерел повідомив проєкт OSINTdefender, що аналізує військові конфлікти у Європі та інших регіонах світу.









За його даними, цього тижня кілька військово-транспортних літаків Boeing C-17 ВПС США вилетіли з авіабази "Рамштайн" у Німеччині на авіабазу "Хацерім" на півдні Ізраїлю, після чого вирушили до міста Жешув на південному сході Польщі. Цей населений пункт є ключовим логістичним центром для військової допомоги, яка надається Україні США та країнами НАТО.

Серед можливих поставок - танки, ракети та боєприпаси

Що саме перевозили літаки, невідомо. Офіційного підтвердження інформації наразі немає. Раніше повідомлялося, що Ізраїль розглядає можливість передачі Збройним силам України (ЗСУ) зброї російського виробництва, захопленої в Лівані та Сирії.

Серед можливих поставок - танки, протитанкові керовані ракети та боєприпаси. "Це на додаток до кількох батарей зенітних ракетних комплексів Patriot, які ізраїльські військово-повітряні сили готувалися вивести з експлуатації і які вони також думали передати Україні", - зазначає OSINTdefender.