Фінансові новини
- |
- 17.01.25
- |
- 09:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Міноборони: З Італії до України прямує новий пакет військової допомоги
09:10 17.01.2025 |
З Італії до України прямує новий пакет військової допомоги, який містить сучасне озброєння, яке допоможе завдавати потужних ударів.
Про це повідомив міністр оборони України Рустам Умєров після зустрічі з італійським колегою Гвідо Крозетто у Києві у четвер, 16 січня, передає "Європейська правда".
Як зазначив Умєров - під час візиту міністра оборони Італії до Києва, вони домовилися про посилення оборонної співпраці між державами.
"Головна новина - черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України. Це сучасне озброєння, яке допоможе нашим воїнам завдавати потужних ударів по ворогу", - проінформував очільник оборонного відомства.
Окремо глави Міноборони країн обговорили об'єднання зусиль у сфері оборонної промисловості.
"Плануємо запуск спільних підприємств та інші ініціативи для максимальної підтримки нашого оборонного комплексу", - додав Умєров.
Нагадаємо, Умєров та Крозетто бачилися на "Рамштайні" 9 січня. Під час зустрічі вони обговорили, зокрема, ракети для систем ППО, які Італія може надати Україні.
11 січня писали, що Україна та Італія обговорили можливість використання доходів від заморожених активів РФ для закупівлі систем протиповітряної оборони італійського виробництва і боєприпасів до них.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія буде відігравати «повну роль» у будь-яких мирних переговорах щодо України, - Стармер
|Зеленський: сторічна угода з Британією має секретну частину
|Україна та Британія домовилися про $3,6 млрд щорічної військової допомоги
|Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему ППО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Как открыть компанию в Польше?
У РУБРИЦІ
|Україна отримає $3,3 млрд гуманітарної допомоги від ООН - Зеленський
|Зеленський запросив ООН приєднатися до ініціативи Food from Ukraine з постачання продуктів до Сирії
|Міноборони: З Італії до України прямує новий пакет військової допомоги
|JATEC НАТО для України запрацює із середини лютого – головком альянсу з трансформації Вандьє
|ЗМІ: Впливовий комітет Палати представників США очолить критик допомоги Україні
|Британія до кінця 2025 року обіцяє Україні 15 інноваційних систем ППО Gravehawk
Бізнес
|У 2024 році Китай випустив 31,282 млн автомобілів і збільшив експорт PHEV на 190%
|Уряд Великої Британії створить «Зони зростання штучного інтелекту» та хоче залучити £14 млрд інвестицій
|Asus анонсувала першу у світі зовнішню відеокарту з Thunderbolt 5: ціна $2200 за RTX 5090
|Lenovo представила бездротову мишу з кнопкою для штучного інтелекту та підтримкою кількох пристроїв на CES 2025
|BMW Group створила замкнуту систему переробки високовольтних акумуляторів електромобілів
|Китайські урядовці обговорюють можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску
|Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla через Маска