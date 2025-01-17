Міноборони: З Італії до України прямує новий пакет військової допомоги

З Італії до України прямує новий пакет військової допомоги, який містить сучасне озброєння, яке допоможе завдавати потужних ударів.

Про це повідомив міністр оборони України Рустам Умєров після зустрічі з італійським колегою Гвідо Крозетто у Києві у четвер, 16 січня, передає "Європейська правда".

Як зазначив Умєров - під час візиту міністра оборони Італії до Києва, вони домовилися про посилення оборонної співпраці між державами.

"Головна новина - черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України. Це сучасне озброєння, яке допоможе нашим воїнам завдавати потужних ударів по ворогу", - проінформував очільник оборонного відомства.

Окремо глави Міноборони країн обговорили об'єднання зусиль у сфері оборонної промисловості.

"Плануємо запуск спільних підприємств та інші ініціативи для максимальної підтримки нашого оборонного комплексу", - додав Умєров.

Нагадаємо, Умєров та Крозетто бачилися на "Рамштайні" 9 січня. Під час зустрічі вони обговорили, зокрема, ракети для систем ППО, які Італія може надати Україні.

11 січня писали, що Україна та Італія обговорили можливість використання доходів від заморожених активів РФ для закупівлі систем протиповітряної оборони італійського виробництва і боєприпасів до них.