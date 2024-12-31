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АНАЛІТИКА

Сибіга відвідав Ліван, заявив про готовність поглиблювати українсько-ліванські зв'язки

Сибіга відвідав Ліван, заявив про готовність поглиблювати українсько-ліванські зв'язки

 

Україна готова поглиблювати українсько-ліванські зв'язки за допомогою політичної та економічної співпраці, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами візиту до Лівану.

"У межах моєї поїздки на Близький Схід я відвідав Ліван. У Бейруті я зустрівся з представниками уряду, політичними, діловими та релігійними лідерами, а також із представниками української громади. Ми готові поглиблювати українсько-ліванські зв'язки за допомогою політичної та економічної співпраці", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Як повідомляється на сайті МЗС України, Сибіга відвідав Ліванську Республіку разом із міністром аграрної політики та продовольства Віталієм Ковалем.

Міністр провів окрему зустріч із маронітським патріархом Антіохії, главою Маронітської церкви Бешаром Бутросом Раї. Очільник МЗС розповів про важку ситуацію в Україні та постійні російські обстріли, висловив подяку патріарху за постійну увагу до українського народу та молитву за відновлення справедливого миру.

Сибіга також провів переговори з головою християнської партії "Ліванські сили", доктором Саміром Джаджею, основними темами яких стала спільна протидія російському та іранському режимам, які прагнуть зруйнувати стабільність у Європі та на Близькому Сході.

Ключовими темами переговорів із міністром телекомунікацій Лівану стали кібербезпека і досвід цифровізації. Сторони домовилися розвивати партнерство в цих сферах.

Глава МЗС провів окрему зустріч з українською громадою. Він висловив вдячність українцям Лівану за збереження української ідентичності та культури, відстоювання позицій нашої держави, їх проактивний і сильний голос.

Міністр підтримав ініціативу громади щодо створення Українського культурного центру в Лівані та дав відповідні доручення для його якнайшвидшого запуску.

Як повідомлялося, 30 грудня українська делегація на чолі з главою МЗС Андрієм Сибігою прибула з офіційним візитом до Дамаска. Сибіга зустрівся з главою нової адміністрації Сирії та лідером руху "Хаят Тахрір аш-Шам" Ахмедом аль-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулані).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ліван
 

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